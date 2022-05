Giro d'Italia 2022, Sobrero: "Una crono che inseguivo da parecchio"

29-05-2022 18:37

Ai microfoni della Rai, Matteo Sobrero ha manifestato tutta la sua gioia per la vittoria dell’ultima tappa al Giro d’Italia: “Una cronometro che ho inseguito parecchio. Mi sono posto due obiettivi in questo Giro, ed erano le due crono. Prima vittoria sul World Tour per me, devo ancora realizzare cosa ho fatto”.

Infine la dedica speciale di Sobrero: “Questa vittoria è per la squadra, abbiamo lavorato tantissimo questo inverno e infatti abbiamo vinto entrambe le crono. Tantissimo il lavoro in galleria del vento e questa vittoria ripaga tutti i sacrifici fatti tutti insieme”.