Giro d'Italia 2022, trionfo finale di Hindley. Ultima tappa a Sobrero

29-05-2022 17:45

Nell’ultima tappa, nella crono andata in scena a Verona, l’australiano 26enne Jai Hindley ha confermato la maglia rosa vincendo così il Giro d’Italia 2022. Nulla da fare per Carapaz, che proprio a Verona nel 2019 ha vinto la corsa italiana. Primo grande Giro della carriera per Hindley, che si riscatta dopo il secondo posto finale di due anni fa.

Jai Hindley è il secondo australiano a vincere un Grande Giro dopo Cadel Evans (Tour de France 2011), il primo nella corsa rosa.

Show dell’azzurro Matteo Sobrero, vincitore della cronometro di Verona: il campione italiano a cronometro della BikeExchange-Jayco arriva al traguardo in 22’24″54 (46.588 km/h), battendo Thymen Arensman (Team DSM) a 23″ e Mathieu Van der Poel.

Applausi scroscianti per la leggenda Vincenzo Nibali, che ha corso la sua ultima tappa del Giro d’Italia, corsa vinta dalla Squalo di Messina due volte in carriera. Nel suo ultimo anno agonistico, il siciliano ha chiuso con il quarto posto generale.

Giro d’Italia 2022, top 10 ultima tappa

1 SOBRERO Matteo 22.24,54 0.00 46.588

2 ARENSMAN Thymen 22.47,17 0.22,63 45.817

3 VAN DER POEL Mathieu 23.04,24 0.39,70 45.252

4 MOLLEMA Bauke 23.32,65 1.08,11 44.342

5 TULETT Ben 23.36,34 1.11,80 44.227

6 SCHMID Mauro 23.41,53 1.16,99 44.065

7 CORT Magnus 23.42,12 1.17,58 44.047

8 FOSS Tobias 23.43,20 1.18,66 44.013

9 HEPBURN Michael 23.48,59 1.24,05 43.847

10 CARAPAZ Richard 23.48,68 1.24,14 43.845