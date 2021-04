Giro d’Italia, il lavoro di Remco Evenepoel procede spedito

Giorno dopo giorno, la condizione (ma anche la convinzione) di Remco Evenepoel in vista del prossimo Giro d’Italia cresce sempre più. Il belga, assente dalle gare dallo scorso 15 agosto quando cadde malamente lungo la discesa della Colma di Somano al Lombardia, freme per rientrare in corsa e, se tutto andrà bene, lo farà proprio sulle strade del Bel Paese che la scorsa estate gli sono costate tanto.

Per stupire ancora ma soprattutto per non fare da semplice comparsa alla Corsa Rosa, Evenepoel per lunghi giorni è stato impegnato in ritiro a Sierra Nevada con Fausto Masnada e Joao Almeida, suoi compagni il prossimo maggio in quella che dovrebbe essere la gare del suo rientro ufficiale in gruppo.

“Sono state tre settimane fantastiche quelle che ho passato qua con Joao Almeida e Fausto Masnada. Abbiamo trovato bel tempo praticamente tutti i giorni, ho scoperto luoghi nuovi e mi sono divertito” ha dichiarato al sito Wielerflits.NL il talento di Schepdaal.

“Ho ancora del lavoro da fare per essere pronto e prendere parte al Giro d’Italia, ma mi sto divertendo a pedalare e questa è la cosa più importante“.

OMNISPORT | 20-04-2021 11:54