Giro d'Italia, incredibile disavventura per due inviati della Rai

Due inviati della Rai, Andrea De Luca e Massimiliano Del Signore, sono stati protagonisti di una incredibile disavventura durante la diciannovesima tappa del Giro d’Italia.

Nel corso della ascesa del Colle delle Finestre, la motocronaca 1 di RaiSport, pilotata da Massimiliano Del Signore e con Andrea De Luca come inviato, è caduta. Riusciti a ripartire, l’equipaggio ha chiesto alla giuria di poter superare la corsa al fine di andare in ospedale e verificare eventuali danni subiti.

Ma la giuria, presieduta da Randall Shafer, non ha accolto la richiesta dei due inviati come denunciato dallo stesso Andrea De Luca in un duro post su Insgragram: “Qui finisce il mio giro in attesa di vedere se la caviglia è rotta o no…Massimiliano Del Signore ha le costole messe male..grazie per la squalifica siete dei geni, quando chiedevamo solo di superare la corsa per andare più velocemente all’ospedale, ci avete riso in faccia vergognatevi!!!!”.

I due si sono successivamente recati all’Ospedale di Susa per tutti i controlli del caso che hanno evidenziato per De Luca una botta alla caviglia con prescrizione di riposo. E’ andata peggio invece al suo collega Del Signore che ha riportato la frattura di una costola.

La giuria, come scritto nel comunicato di fine tappa, ha deciso di mettere fuori corsa la motocronaca sia dalla tappa di sabato che da quella di domenica per “non rispetto del Cahier des Charges della Direzione di Organizzazione in accordo con il Collegio dei Commissari”.

Una decisione che ha lasciato sorpresi i due inviati della Rai. In particolare De Luca che su Instagram si è sfogato così: “Meglio che questa brutta figura la cancellino, cosa ne dite? Siamo su “Scherzi a parte” secondo te @aledestefano66 ? Motivazione; voleva recarsi più velocemente possibile al primo ospedale e non rispettava gli ordini di una Giuria in stato confusionale (ad essere gentili) che voleva impedirglielo”.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 13:15