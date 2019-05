Giro d'Italia, la classifica generale dopo la quattordicesima tappa

Ancora una rivoluzione nella classifica generale del 102° Giro d'Italia. Il successo di Courmayeur ha permesso a Richard Carapaz di conquistare la maglia rosa. Cede lo sloveno Jan Polanc, che aveva già visto erodersi il proprio vantaggio nella tappa di Ceresole vinta da Zakarin. Proprio il russo crolla dal terzo all'undicesimo posto, mentre avanzano Roglic e Nibali, che agguantano il podio.

1 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 58h 35’ 34” 0’ 00”

2 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 58h 35’ 41” 0’ 07”

3 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 58h 37’ 21” 01’ 47”

4 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 58h 37’ 44” 02’ 10”

5 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 58h 38’ 24” 02’ 50”

6 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 58h 38’ 32” 02’ 58”

7 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 58h 39’ 03” 03’ 29”

8 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 58h 40’ 29” 04’ 55”

9 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 58h 41’ 02” 05’ 28”

10 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 58h 41’ 04” 05’ 30”

11 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 58h 41’ 38” 06’ 04”

12 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 58h 43’ 55” 08’ 21”

13 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 58h 45’ 54” 10’ 20”

14 EST KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 58h 46’ 55” 11’ 21”

15 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 58h 48’ 30” 12’ 56”

16 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 58h 48’ 44” 13’ 10”

17 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 58h 50’ 12” 14’ 38”

18 FRA GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 58h 55’ 06” 19’ 32”

19 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 58h 56’ 46” 21’ 12”

20 ESP DE LA PARTE Victor CCC TEAM 58h 56’ 56” 21’ 22”

