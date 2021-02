Giro d'Italia, le considerazioni di Nibali sul percorso

Vincenzo Nibali è uno dei corridori che più punta, in questa stagione a “Giro d’Italia” e Giochi di Tokyo. Oggi, intanto, è stato presentato il percorso dell’edizione numero 104 del Giro, con partenza, come annunciato già qualche settimana fa da Torino e arrivo finale, come successo nel 2020, a Milano, in piazza Duomo.

Il siciliano, intervistato a caldo dai microfoni Rai, dopo la presentazione della rassegna si è lasciato andare a qualche considerazione: “Contento del percorso, con tante salite molto interessanti come lo Zoncolan. Un Giro particolare, c’è tutto il tempo per prepararlo al meglio. Ci vediamo presto”.

Il corridore ha 36 anni e gareggia con la Trek-Segafredo.

OMNISPORT | 24-02-2021 18:56