Giro d'Italia, nessuna frattura per Vincenzo Nibali

Buone notizie per Vincenzo Nibali.

Approfittando della seconda giornata di riposo del Giro d’Italia 2021, lo scalatore messinese della Trek Segafredo si è sottoposto in via precauzionale ad una radiografia dell’emitorace destro presso la Clinica Giro Mobile, dopo la brutta caduta subita durante la 15ª tappa.

L’esito degli esami è stato confortante, escludendo la presenza di fratture al costato.

Nel corso della frazione partita da Grado e arrivata a Gorizia il due volte vincitore del Giro era riuscito a restare in piedi durante la maxi-caduta, salvo poi venire investito da altri corridori giunti alle spalle.

Domenica, poi, Nibali aveva accusato forti dolori al costato che l’hanno spinto a sottoporsi ad accertamenti.

Lo ‘Squalo dello Stretto’, attualmente 15° in classifica a 21’50” da Egan Bernal, sarà quindi regolarmente al via della 17ª tappa in progamma martedì, da Canazei a Sega di Ala.

OMNISPORT | 25-05-2021 15:37