Giro d’Italia, Sagan ha le idee chiare sui suoi obiettivi

Poche parole ma tutte chiare e puntuali. Peter Sagan non si smentisce anche alla vigilia del Giro d’Italia dove evita, come suo solito, di lanciarsi in dichiarazioni roboanti spiegando in maniera molto semplice e concisa come approccerà la Corsa Rosa.

“Cercherò prima di vincere delle tappe e poi proverò a conquistare la maglia della classifica a punti, un passaggio automatico che avviene quando si vince” ha affermato il tre volte campione del mondo.

“Impossibile per me dire adesso come andranno le cose e a che punto sono, dobbiamo aspettare che passi la prima settimana” il parere dello slovacco che poi si è soffermato sulle differenze fra l’avvicinamento al Giro del 2020 e quello di quest’anno.

“La situazione è diversa rispetto allo scorso anno, anche perché questa è una stagione di gare più normale. La preparazione è stata più tradizionale, nonostante il covid. Ma questo non significa che sono rilassato, perché voglio fare bene” ha dichiarato sereno il portacolori della BORA-hansgrohe.

OMNISPORT | 08-05-2021 11:40