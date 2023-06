Giro Next Gen: sprint vincente di Lamperti

Sprint non scontato con il fuggitivo Leijnse ripreso ai -2. Domani lo Stelvio con Segaert ancora in rosa

13-06-2023 20:09

L’americano Luke Lamperti (Trinity) si è imposto allo sprint nella terza tappa del Giro Next Gen. Sull’arrivo di Magenta ha anticipato di pochi centimetri Alberto Bruttomesso (CT Friuli) e il tedesco Tim Torn Teutenberg (Leopard TOGT). Per Lamperti quello odierno è il quinto successo stagionale dopo tre tappe del Giro del Giappone e una del Tour of Taiwan. Maglia rosa è ancora Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team).

Un arrivo in volata per nulla scontato con Enzo Leijnse (Devo Team DSM) che è stato ripreso a soli due chilometri dal traguardo. Era stato proprio lui a promuovere la fuga di giornata, nella quale sono entrati anche Giovanni Gazzola (GS Sissio), Matteo Regnanti (Hopplà-Petroli Firenze), Ricardo Perani (Team Interregionale) e Maurizio Cetto (UC Trevigiani-Energiapura Marchiol).

Domani la quarta tappa, da Morbegno a Passo dello Stelvio (Cima Coppi) di 118 km. La salita finale è lunga più di 20 chilometri con una pendenza media di oltre il 7%.