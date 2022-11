Giroud e l’ultima occasione “mondiale”: “Mi farò trovare pronto”

17-11-2022 16:04

Lo ha detto lui stesso, sarà l’ultimo Mondiale, forse proprio per questo, o soprattutto per questo, Olivier Giroud è pronto a dare tutto.

Ai microfoni di France Tv Sport ha affermato: “Dopo l’europeo 2021 avevo paura di non essere più convocato, e non volevo chiudere così, questo sarà il mio ultimo Mondiale anche se ho dentro l’euforia della prima volta, voglio aiutare la squadra e farmi trovare pronto ogni qualvolta ci sarà bisogno di me, è sempre un’occasione per difendere i colori del proprio paese”.

E continua: “Nella vita non ti regala niente nessuno, devi andarti a prendere ciò che vuoi, Deschamps mi ha chiamato tre ore prima della convocazione ufficiale dicendomi che mi avrebbe portato in Qatar, non ci siamo detti molto ma so che avrà bisogno di tutti”.