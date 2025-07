Tour de France 2025, la tappa di domani: Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Occasione per le fughe da lontano

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 7.a tappa del Tour de France 2025: Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne Guerlédan

La settima tappa del Tour de France 2025 è la Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne Guerlédan, in programma venerdì 11 luglio. La lunghezza è di 197 km, con un dislivello di 2.450 metri. Un’altra frazione collinare, ma che ben si presta ad un finale che potrebbe premiare chi oserà delle fughe da lontano. L’arrivo è sul Mur de Bretagne, strappo che ha debuttato alla Grande Boucle nel 2011 e che esalta la caratteristiche di quei corridori da classiche ma anche – e soprattutto – gli scalatori.

Percorso della settima tappa: Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne Guerlédan

Fonte: Tour de France

Ci troviamo nella regione della Bretagna, partendo dalla località di Saint-Malo che diede i natali al padre del Romanticismo letterario in Francia, ovvero François-René de Chateaubriand. Inoltre la cittadina costiera che si affaccia sull’Atlantico torna per la prima volta come sede di partenza di una frazione del Tour a dodici anni dall’ultima volta (in quella tappa vinse in volata Marcel Kittel).

Da Saint-Malo si prosegue poi verso sud nell’entroterra, risalendo verso la costa bretone e di nuovo a sud-ovest verso il traguardo del Mûr-de-Bretagne Guerlédan, in una località che si affaccia sul lago di Guerlédan. Lungo il percorso verrà toccata anche la baia del sito UNESCO dell’iconico Mont Saint-Michel.

Altimetria della settima tappa

Fonte: Tour de France

Tappa dal profilo ondulato, collinare, con le salite principali posizionate sul finale (e con la possibilità quindi che si possano effettuare fughe da lontano che possano essere pure vincenti, almeno sulla carta). Sostanzialmente la ventina di chilometri conclusiva accenderà la corsa con la Côte du Village du Mûr-de-Bretagne, per poi effettuare due giri sul Mûr-de-Bretagne, con il traguardo in salita.

Cronoprogramma della settima tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale della settima tappa è fissata per le 12:10. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 12:25. Ad una andatura media di 44 km/h i corridori affronteranno il traguardo volante di Plédran alle ore 15:35. La prima salita, quella della Côte du Village du Mûr-de-Bretagne, si effettuerà sempre alla stessa andatura alle 16:29. Quindi il primo passaggio del Mûr-de-Bretagne a stretto giro, alle 16:30. Arrivo previsto per le 16:51 circa.

Salite della settima tappa

Il Mûr-de-Bretagne, strappo di terza categoria, è il grande protagonista di questa tappa: prima di affrontarlo però c’è il preludio della Côte du Village du Mûr-de-Bretagne, un quarta categoria di 1,7 km con una pendenza media del 4,1%. Il muro vero e proprio invece presenta una salita di 2 km con medie del 6,9%, ma con il primo chilometro che sfiora il 10%.

Dove vedere la settima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.