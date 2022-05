Giroud: "Orgoglioso di questa squadra. Sheva mi ha fatto un regalo..."

26-05-2022 11:48

Olivier Giroud, decisivo per la vittoria dello scudetto del Milan, è tornato sul successo ottenuto a Reggio Emilia. L’attaccante francese è stato intervistato dal canale tematico ‘Milan TV’, esprimendo la sua euforia e raccontando del suo rapporto con Andriy Shevchenko.

Queste le sue parole: “Come avevo detto qualche settimana fa, la cosa più importante era credere che potevamo farcela: e ce l’abbiamo fatta. Oggi sono molto orgoglioso di questa squadra e dello spirito che abbiamo messo in questo finale di stagione, anche con l’euforia dei tifosi”. Giroud ha poi concluso, parlando del suo rapporto con Shevchenko: “Mi ha mandato un messaggio vocale. Era molto felice per me, è stato un grande regalo. Sono fiero e orgoglioso di aver vinto uno scudetto come lui e come tanti giocatori del Milan”.