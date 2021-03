Giudice sportivo: due giornate a Rebic e multa per Donnarumma

Due giornate di qualifica per Ante Rebic. Questa la decisione del giudice sportivo con la seguente motivazione: “per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose”.

Fermati per un turno anche Cuadrado della Juventus che non sarà della partita contro il Benevento che allo stesso tempo perde Glik e Schiattarella. Roma e Napoli dovranno rinunciare rispettivamente a Bruno Peres e a Di Lorenzo per il posticipo in programma domenica sera all’olimpico. La Sampdoria invece dovrà fare a meno di Ramirez per la gara in casa contro il Torino.

Una giornata di squalifica anche per il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric “per avere, al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con parole irrispettose, uscendo dal terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Ammenda di 10.000€ per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Questa la decisione del giudice sportivo, con la seguente motivazione: “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”.

OMNISPORT | 16-03-2021 12:04