Giulini: "Nainggolan è il nostro regalo"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna: “Radja è il nostro regalo, il resto del mercato sarà funzionale. Quest’estate non potevo fare un investimento così importante per un giocatore di 32 anni, adesso l’Inter era d’accordo sul prestito. L’infortunio di Rog non c’entra, l’avrei preso comunque. Pisacane? Gli voglio molto bene, non è detto che vada via davvero. Magari se ha una buona opportunità per giocare altri due anni valuteremo insieme”.

“Sono ancora arrabbiato per la partita contro il Napoli, servono prestazioni convincenti e bisogna lottare fino all’ultimo per questa maglia. Voglio una squadra che condivida i nostri valori di integrità, ambizioni e perseveranza e che abbia un forte senso d’appartenenza”.

OMNISPORT | 06-01-2021 10:46