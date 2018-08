Giuseppe Rossi, "rifiutati 12 club"

L'ex attaccante del Genoa Giuseppe Rossi, attualmente svincolato, continua ad aspettare un'offerta importante da club di serie A.

Queste le parole a RMC Sport del suo agente Andrea Pastorello: "Ha già rifiutato varie squadre, almeno dodici, non solo in A. Stiamo lavorando per trovare una soluzione che possa soddisfarlo. Fisicamente sta bene, a fine campionato lo ha dimostrato e a Benevento ad esempio in una delle ultimissime partite fu uno dei migliori in campo".

"Quanti interventi chirurgici ho avuto – aveva detto Rossi un una recente intervista alla BBC -? Quattro, cinque, ho perso il conto… Se ho pensato di smettere? Ho sacrificato troppo per questo, non potrei mai abbandonare il calcio perchè amo troppo questo gioco. Credo di meritare una nuova opportunità da qualche parte, adesso sfortunatamente non gioco a causa di un infortunio e non per le mie abiità. Continuerò a combattere e dimostrerò che sono in grado di essere dove dovrei essere".

SPORTAL.IT | 09-08-2018 10:20