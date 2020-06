Gli infortuni cambiano faccia al Cagliari di Zenga

Il campionato ancora non è ripreso, e già Walter Zenga è alle prese con le prime grane.

Gli infortuni di Radja Nainggolan (distrazione al polpaccio) e Christian Oliva (distorsione alla caviglia) hanno tolto al Cagliari due fondamentali pedine a centrocampo, tanto che ora il tecnico milanese potrebbe riproporre la squadra addirittura con un modulo diverso rispetto al 3-5-2 a lui tanto caro.

La coperta rischia infatti di rivelarsi troppo corta in mediana, costringendo Zenga a valutare soluzioni alternative per non rischiare di ritrovarsi gli uomini contati ancora prima che il campionato torni nel vivo.

SPORTAL.IT | 13-06-2020 09:21