Gli interisti hanno scelto il colpevole tra Handanovic e Bastoni

La sconfitta contro la Juventus non è andata giù ai tifosi dell’Inter, ma più che il risultato in sé i tifosi nerazzurri non riescono a digerire il secondo gol segnato da Cristiano Ronaldo su una clamorosa ingenuità difensiva di Samir Handanovic e Alessandro Bastoni.

Chi è il colpevole?

Nei commenti sui social, il portiere e il difensore sono additati come i colpevoli della sconfitta contro i bianconeri, tuttavia gli interisti si dividono su chi ricada la responsabilità maggiore del gol del 2-1. Handanovic, già pesantemente criticato in passato da una fetta del tifo nerazzurro, è l’imputato numero uno. Anche Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, sembra individuare nel portiere il colpevole nell’episodio incriminato.

“‘Questa volta esco, va…’. Ma perché? #Handanovic, #InterJuve”, twitta Biasin ironizzando su un presunto pensiero del portiere nell’azione che ha deciso la partita. Nei commenti, però, il tifo nerazzurro si divide.

Interisti divisi

“Io questo l’ho già visto”, scrive Dell’Inter postando una foto di un gol simile incassato da Handanovic contro il Torino. “Anche in quel caso – prosegue il tifoso -, è uscito dalla porta senza motivo e peggio, se la ridacchiava”.

“Perché? – scrive Robi rispondendo a Biasin – perché è scarso. Scarso scarso. Gode del credito di qualche sporadico buon intervento. Un paio di ottime parate a stagione. Ma normalmente, è scarso. Scarso scarso”. Andrew invoca provvedimenti da parte dell’Inter: “Ormai è ora di trovare un’alternativa ad Handanovic. Fa troppi errori, alcuni dei quali clamorosi come questo…”.

Ma altri interisti difendono il portiere, accusando Bastoni. “Ma se l’errore lo fa Bastoni perché lamentarsi sempre di Handanovic?”, domanda Daniel. “È colpa di Bastoni che doveva buttarla fuori”, aggiunge Total. “Ai miei tempi il difensore prende e spazza nel parcheggio dello stadio… adesso tutti fenomeni del palleggio”, scrive Poppo rimpiangendo il calcio che fu.

Mic, infine, va sul tecnico: “Sì vabbè diamo la colpa ad Handanovic, ma Bastoni come tutti i mancini incapaci poteva coprire il pallone col sinistro e giocarlo col destro portandolo verso l’esterno. Invece come tutti i mancini limitati l’ha giocata col suo piede sul lato da cui arrivava Ronaldo”.

SPORTEVAI | 03-02-2021 09:44