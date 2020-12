Globe Soccer Awards 2020: tutti i premi

Il Pallone d’Oro 2020 non si è svolto (escludendo la squadra all-time), il The Best ha visto trionfare tra gli altri Robert Lewandowski come miglior giocatore della passata stagione. Non solo, visto che a Dubai si è svolto anche l’annuale Globe Soccer , con attenzione particolare al premio come miglior allenatore e miglior giocatore del secolo fin qui, dal 2001 ad oggi.

Insieme ai canonici premi annuali, con Bayern Monaco e Flick come vincitori nelle rispettive categorie di miglior squadra 2019/2020 e miglior tecnico della stessa annata ai danni di rispettivamente Real Madrid-Liverpool e Gasperini-Klopp, anche quelli storici.

Non poteva mancare certamente il titolo di miglior giocatore del secolo, dal 2001 ad oggi: ultimo premio ad essere stato assegnato (dopo titoli alla carriera a Piquè e Casillas), vedeva Salah, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e Leo Messi come finalisti. A trionfare è stato l’attaccante della Juventus ed ex cannoniere all-time del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo aveva conquistato il Globe Soccer come miglior giocatore della stagione lo scorso dicembre, il sesto titolo in qualità di numero uno su dieci edizioni complessive in cui hanno sollevato il premio al cielo anche Franck Ribery, Leo Messi, Radamel Falcao e quest’anno, Robert Lewandowski.

Il Globe Soccer come miglior allenatore del nuovo secolo fin qui è andato a Pep Guardiola , simbolo del Barcellona con due Champions vinte, prima di vincere tutto a livello nazionale con il Bayern Monaco prima e il Manchester City poi. Battuti Zidane, Mourinho e Ferguson.

Assegnato anche il premio come miglior procuratore dell’ultimo ventennio, e dunque del secolo fin qui: a trionfare il super-agente Jorge Mendes, che gestisce gli interessi di Cristiano Ronaldo, ma non solo. Dietro il lusitano Mino Raiola e Giovanni Branchini.

Jorge Mendes, prucuratore di Cristiano Ronaldo, è anche l’organizzatore del Globe Soccer: dalla sua prima edizione nel 2010, il procuratore ha vinto come miglior agente dell’anno in tutte le singole cerimonie, eccezion fatta per il 2016, quando a trionfare fu Mino Raiola.

La miglior squadra dell’ultimo ventennio è stata il Real Madrid , che ha superato l’Al-Ahly, il Barcellona e il Bayern Monaco: nessuna italiana nominata, nonostante le due Champions vinte dal Milan e il Triplete dell’Inter. Per i Blancos del resto sono arrivati ben cinque trofei in Europa.

OMNISPORT | 27-12-2020 17:38