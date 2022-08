Gnonto verso la Premier League, il Leeds ci prova

15-08-2022 11:46

Dopo essere stato lanciato dal CT Mancini nell’Italia, Gnonto potrebbe presto calcare i prestigiosi campi della Premier League. Il Leeds starebbe provando ad acquistarlo.

L’accordo tra il club inglese e il giovane azzurro sarebbe già stato trovato. Ora servirà l’intesa economica con lo Zurigo che, per Gnonto, vuole non meno di otto milioni di euro. Classe 2003, il giovanissimo esterno d’attacco ha fatto tutte le giovanili nell’Inter prima di essere acquistato dallo Zurigo nel 2020. In questa stagione, ha già giocato sei gare con lo Zurigo, segnando una rete. A breve il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra.

