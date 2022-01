Goggia, la rinascita dopo la paura: "Lunedì non mi reggevo in piedi"

21-01-2022 17:10

Se il buongiorno si vede… dalle prove, Sofia Goggia sembra poter regalare un altro sabato di gloria per lo sport italiano nella discesa di Cortina d’Ampezzo in programma sabato 22 gennaio.

La bergamasca ha infatti stabilito il miglior tempo in entrambe le prove cronometrate, quella di venerdì e quella di sabato, ma soprattutto ha mostrato di essere in gran condizione e di aver superato la paura, e gli “ammaccamenti”, della caduta dello scorso weekend a Zauchensee.

Già vincitrice di cinque gare in stagione, tre delle quali in discesa, sull’Olimpia delle Tofane Goggia punta alla sesta perla, per rafforzare il primato nella classifica di specialità e per prepararsi al meglio in vista dei Giochi di Pechino.

Intervistata dai canali federali, tuttavia, Sofia guarda solo al presente: “Oggi ho controllato in qualche punto, ho voluto studiare bene la pista cercando di fare bene il punto in cui ieri avevo saltato la porta. Sono stata tranquilla cercando le mie certezze”.

Poi una rivelazione sulle proprie condizioni: “ll recupero prosegue al meglio, ho avuto una progressione esponenziale. Sono molto contenta perché lunedì non mi reggevo sulle gambe”.

