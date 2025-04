Goggia, obiettivo Olimpiadi: "Sarò al top a febbraio". La decisione sul ritiro e il messaggio a Brignone

La campionessa bergamasca si dice soddisfatta della sua stagione in Coppa del Mondo: le priorità per il futuro e l'abbraccio alla compagna di squadra dopo l'infortunio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Con Federica Brignone intervenuta in video collegamento, occhi puntati soprattutto su Sofia Goggia al media day della Fisi all’Armani Hotel di Milano. La campionessa bergamasca è stata la principale star “in presenza” della cerimonia di fine stagione organizzata dalla Federazione e ha parlato diffusamente del presente, ma soprattutto del futuro. Il prossimo anno ci saranno le Olimpiadi a Milano e Cortina e Sofia ci tiene tantissimo a far bene. Tanto che la sua preparazione sarà focalizzata su un obiettivo ben preciso, quello di essere al top per febbraio, mese in cui è in calendario l’attesissima Olimpiade italiana.

Coppa del Mondo, la soddisfazione di Goggia

“La Coppa del Mondo? Sono molto grata per quello che è stato il mio percorso quest’anno, non dimentichiamo che l’ho preparato su un’unica tipologia di neve in America. Sono riuscita a esprimere un livello altissimo in tre discipline diverse”, ha sottolineato Goggia. “In gigante ho trovato un gesto fluido, nella velocità è andata abbastanza bene e mai mi sono espressa così bene in SuperG prima di questa stagione. Lo considero un ottimo punto di partenza in vista di quello che sarà il prossimo anno”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sofia Goggia e le Olimpiadi di Milano Cortina

Idee chiare sulle priorità a breve e a medio termine: “La classifica generale di coppa non è mai stato un obiettivo a priori, da parte mia ragiono sempre gara per gara e cerco di dare il meglio di me ogni fine settimana. Nella prossima stagione sarà ancor più importante avere quest’attenzione, l’ideale sarebbe essere in forma a febbraio. Si parte già da ora nelle scelte degli allenamenti e nel lavoro sui materiali. Il prossimo anno voglio divertirmi, ma nello stesso tempo essere serena e meticolosa. Le Olimpiadi? Sarà fondamentale lavorare senza l’assillo dell’evento in Italia, altrimenti si rischia di focalizzarsi su una cosa e si tralascia tutto il resto. È una cosa che non deve accadere”.

Il messaggio a Brignone e le news sull’ipotesi ritiro

Quindi su Federica Brignone: “L’ho sentita il giorno dopo l’incidente, l’infortunio è grave per se riuscisse a guarire bene e a mettere gli sci a dicembre, avrebbe tutto il tempo per preparar bene le Olimpiadi. A me sono bastati venti giorni a Copper Mountain e in più arrivavo da tante stagioni piene di infortuni. Non sono mai riuscita ad avere continuità, mentre lei ha avuto un percorso senza particolari problemi. Purtroppo lo sci è una pratica davvero imprevedibile, vedi quello che è accaduto proprio a Federica dopo un’annata fantastica”. Infine sul futuro: “Probabilmente saranno le mie ultime Olimpiadi, poi andrò avanti un altro anno almeno. E in seguito si vedrà”.