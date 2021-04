Gol non convalidato a Ronaldo: il guardalinee perde gli Europei

La rete non convalidata a Cristiano Ronaldo nel finale della sfida tra Serbia e Portogallo ha fatto e continuerà a far discutere. A pagarne le conseguenze, oltre alla nazionale lusitana che si è vista sfumare la vittoria al fotofinish, è stato il responsabile diretto dell’errore: il guardalinee Mario Diks.

Secondo quanto riportato dal portale olandese ‘Algemeen Dagblad’, la rete non assegnata al fuoriclasse della Juventus sarebbe costata carissimo all’assistente di linea. Sembrerebbe infatti che il direttore di gara Makkelie avrebbe deciso di interrompere la collaborazione con il suo storico assistente. “Questo è un affare di squadra – ha dichiarato Makkelie – Ho lavorato con Mario per anni, capirete che è una scelta difficile. Ma faremo così, anche nell’interesse della squadra”.

Per lo sfortunato Diks si tratta di un colpo durissimo visto che questa decisione lo costringerà a dire addio agli Europei al via a giugno. “Questa è una delusione molto, molto grande. Il 31 marzo Makkelie mi ha detto di voler continuare con un altro assistente, perché la fiducia nella nostra collaborazione è svanita. Speravo davvero in più supporto e comprensione dopo la proficua collaborazione negli ultimi anni”.

OMNISPORT | 13-04-2021 21:27