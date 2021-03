Golf, ANA Inspiration 2021: via al primo Major del circuito femminile

Se l’anno scorso c’era stato il rinvio a settembre, in questa occasione si ritorna invece allo slot temporale originale, quello tra fine marzo e inizio aprile.

Stiamo parlando della cinquantesima edizione dell’ANA Inspiration, che quest’anno torna a vestirsi dei panni di primo Major dell’anno nel circuito femminile. A difendere il titolo è la sudcoreana Mirim Lee, che ha vinto il suo primo grande torneo poco prima di compiere trent’anni. A contenderle il titolo ci sono la canadese Brooke Henderson e l’americana Nelly Korda, entrambe in cerca di rivincita in questa edizione.

Soprattutto la seconda, assieme alla sorella Jessica, ha iniziato molto bene l’anno: si sono divise infatti un successo a testa nei primi due tornei del tour LPGA. Il percorso di Mission Hills utilizzato in questa location storica, che si trova a Rancho Mirage, in California, è il Dinah Course, un par 72 disegnato da Desmond Muirhead e molto interessante, con annesso par 5 alla buca 18 che, in caso di arrivo in volata, potrebbe essere decisivo.

OMNISPORT | 31-03-2021 13:02