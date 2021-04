Golf, Ana Inspiration: Tavatanakit vince il primo Major del 2021

Non capita spesso che una debuttante si aggiudichi un Major, anzi è uno di quegli eventi che capitano molto di rado, ma capitano. L’ultima volta nel lontano 1984 quando ad aggiudicarsi il torneo fu Juli Inkster.

Questa volta ad aggiudicarsi il primo posto al Mission Hills Country Club in California è la tailandese Patty Tavatanakit che domina in lungo e in largo il torneo vincendolo con merito e chiudendo 270 (66; 69; 67; 68, -18). Seconda classificata la neozelandese Lydia Ko con 272 (-16) che nonostante un ultimo giro da 62 colpi, ben 10 sotto il par, non riesce a completare una grande rimonta.

La Tavatanakit si aggiudica quindi il primo trionfo Major in carriera vincendo la cinquantesima edizione dell’Ana Inspiration succedendo alla sudcoreana Mirim Lee, giunta decima.

OMNISPORT | 06-04-2021 10:15