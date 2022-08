Golf, Mcllroy vince il Tour Championship con una pazzesca rimonta

29-08-2022 09:30

Un vero e proprio capolavoro, l’ennesimo della sua strabiliante carriera. Mcllroy si è aggiudicato il Tour Championship 2022 al termine di una rimonta decisamente epica.

A -6 all’inizio dell’ultimo giro nei confronti di Scheffler, il nordirlandese ha incantato tutti ed è riuscito a soffiare il trofeo al suo diretto avversario, portandosi a casa, per la terza volta, l’ambito Tour Championship (aveva già vinto le edizioni del 2016 e del 2019). Grazie a questo brillante successo, Mcllroy sale al N.2 del ranking mondiale. “È il posto più bello al mondo per giocare a golf, non c’è altro luogo migliore e io ho giocato dappertutto”, le parole del vincitore del Tour Championship 2022.