Golf, Renato Paratore: "Olimpiadi il sogno di una vita"

Renato Paratore è al settimo cielo per la convocazione alle Olimpiadi. In un’intervista all’Ansa il golfista azzurro confessa la sua emozione: “Con la partecipazione ai Giochi di Tokyo corono il sogno di una vita. Andare in Giappone con un amico di sempre come Migliozzi renderà tutto ancora più speciale. Mi dispiace per Chicco Molinari che è tra i nostri primi tifosi e rappresenta un punto di riferimento per tutto il movimento”.

“Quando mi è stato detto che sarei andato a Tokyo, l’emozione e’ stata grandissima. E ora voglio giocarmela”, ha concluso Paratore, volato a Tokyo al posto di Molinari, bloccato da un problema alla schiena.

OMNISPORT | 22-07-2021 18:56