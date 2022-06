GP d'Olanda Moto2: vince Fernandez, lotta apertissima per il mondiale

26-06-2022 13:38

Come nella Moto3, arrivo in volata anche nella classe Moto2 per il Gran Premio d’Olanda sul circuito di Assen. Ha vinto lo spagnolo Augusto Fernandez del team Red Bull KTM Ajo, al suo terzo successo stagionale, secondo consecutivo e sesto in carriera, che ha messo in fila il giapponese Ai Ogura dell’Idemitsu Honda Team Asia, il britannico partito dalla pole position Jake Dixon dell’Inde Gasgas Aspar Team e Celestino Vietti del Mooney VR Racing Team, che è arrivato a soli 98 millesimi dal secondo posto. Ora si va alla pausa di luglio con l’incredibile situazione di tre piloti racchiusi nell’arco di un solo punto in classifica: Vietti è sempre in testa ma è stato raggiunto da Fernandez, mentre Ogura è, appunto, a una lunghezza di distacco.