Gp Monza, Leclerc carica l'ambiente: "Posso giocarmi la pole position"

09-09-2022 21:09

“Ho la possibilità di giocarmi la pole position e non guardo tanto a chi avrà le penalità”.

Charles Leclerc carica così l’ambiente Ferrari dopo le prove libere di oggi, venerdì 9 settembre, e in vista delle qualifiche di domani (ore 16). Il pilota monegasco ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione, mentre nella seconda ha chiuso in terza posizione alle spalle del compagno di scuderia, Carlos Sainz, e di Max Verstappen.

“La Ferrari è stata la più veloce? Non sono preoccupato” sono state proprio le parole del campione del Mondo. “Abbiamo ancora alcune cose da ottimizzare, ma siamo andati bene” ha detto a Sky Sport. “La macchina è andata piuttosto bene – ha poi aggiunto l’olandese-. Abbiamo provato il passo gara visto che avremo una penalità, però direi tutto abbasta ok”. Sì, perché l’olandese dovrà scontare cinque posizioni in griglia per il cambio del motore endotermico.

Proprio sulle penalità Leclerc ha detto: “Non guardo tanto a chi le avrà. L’obiettivo sarà essere veloci soprattutto in gara per massimizzare il risultato”. Soddisfatto del primo giorno a Monza anche Laurent Mekies, direttore della scuderia Ferrari: “C’è stato un buon feeling dei due piloti dall’inizio della sessione. Poi, visto che Carlos (Sainz, ndr), partirà in fondo abbiamo provato a fare un uso più largo possibile delle gomme”. Sì, perché lo spagnolo – a cui sarà sostituito il motore come annunciato già ieri, giovedì 8 settembre, dal team principal, Mattia Binotto – comunque andranno le qualifiche di domani, partirà dal fondo della griglia.