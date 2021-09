GP Russia, Raikkonen: "Felice di tornare". Giovinazzi: "Daremo tutto"

“Sono felice di tornare in macchina dopo aver perso due appuntamenti. Ovviamente nessuno vuole essere testato positivo, ma è accaduto e bisogna seguire le regole. Ora comunque fa tutto parte del passato e la mia attenzione è rivolta a Sochi. Il team ha mostrato un buon potenziale nelle ultime gare e ora abbiamo bisogno di convertire i progressi in buoni risultati. Non credo che questo ritorno possa suscitarmi emozioni particolari, si tratta solo di fare il mio lavoro e una buona gara”. Queste le dichiarazioni di Kimi Raikkonen al sito dell’Alfa Romeo alla vigilia della tre giorni del Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi.

Poi, nella conferenza stampa pre-weekend, alla domanda se avesse visto in tv le gare di Zandvoort e Monza, Kimi ha risposto: “Non interamente. La partenza e alcune cose qua e là“. E sulla sua salute dopo la guarigione dal Covid-19 ha aggiunto: “Funziona praticamente tutto, sto bene“. Insomma, il solito Kimi.

Queste le parole del compagno di squadra del finlandese, Antonio Giovinazzi: “Questo fine settimana ci offre la possibilità di ottenere un buon risultato, e nelle scorse gare ci siamo andati vicini. Sono felice di tornare in macchina, negli ultimi GP abbiamo mostrato di avere un buon passo, ma le cose non sono andate nel verso giusto. Daremo tutto”.

OMNISPORT | 23-09-2021 14:16