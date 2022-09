GP Singapore: La Mercedes di Lewis Hamilton vola nelle FP1

30-09-2022 13:32

Torna a sorridere il box Mercedes. Dopo la pausa durata due settimane, i piloti della Formula 1 sono finalmente tornati in pista, al Marina Bay Circuit, dove domenica si correrà il Gp di Singapore.

Prima sessione di prove libere che vede premiare il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton che ferma il suo best crono sull’1.43.033, lasciandosi alle spalle Verstappen e Leclerc. Proprio l’alfiere della Red Bull ha dominato per lunghi tratti la prima frazione delle libere, venendo beffato alla fine dalla zampata del sette volte campione del mondo.

Non è iniziato nei migliori dei modi il weekend per Leclerc: per il monegasco qualche problema ai freni ad inizio giornata. Il pilota della Ferrari tuttavia, chiude terzo non distante dai primi due. In top five anche Sergio Perez, che nel finale ha avuto problemi alla power unit e George Russell che chiude col quinto tempo.

L’altro ferrarista, Carlos Sainz chiude in sesta posizione precedendo Ocon e Stroll. La top ten provvisoria si chiude con il nono tempo di Pierre Gasly e il decimo di Fernando Alonso.

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP SINGAPORE F1 2022: CLASSIFICA TEMPI

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:43.033 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.084 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.402 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.806 3

5 George RUSSELL Mercedes+1.033 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.105 3

7 Esteban OCON Alpine+1.703 3

8 Lance STROLL Aston Martin+2.188 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+2.225 3

10 Fernando ALONSO Alpine+2.303 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.321 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.691 3

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.692 5

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.995 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.048 3

16 Alexander ALBON Williams+3.086 4

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.375 5

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.568 3

19 Lando NORRIS McLaren+3.647 4

20 Nicholas LATIFI Williams+4.059 4