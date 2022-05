GP Spagna, Sainz: "Il podio non mi basta, voglio la vittoria"

20-05-2022 13:55

Nel Gran Premio di Spagna sul circuito di Montmelò Carlos Sainz non ha dubbi: con la sua Ferrari, nella sua gara di casa, vuole la prima vittoria della sua carriera in Formula 1. Ecco le sue parole alla vigilia della tre giorni del weekend iberico.

“Sarebbe bello salire sul podio qui, ma io voglio di più e cercherò di lottare per la prima vittoria. Spero che gli aggiornamenti ci riportino davanti alla Red Bull. Mi aspetto 100mila spettatori per domenica, c’è un’atmosfera incredibile in città. Ho ricevuto tanta positività e un’accoglienza fantastica che mi motiva ulteriormente”.

