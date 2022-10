Gp Suzuka: nelle Fp2 condizionate dalla pioggia, il più veloce è George Russell

07-10-2022 09:51

La seconda sessione di prove libere del venerdì è stata principalmente caratterizzata dall’abbondante pioggia caduta sul circuito giapponese di Suzuka. Il meteo sarà, stando alle ultime previsioni, asciutto domani per quanto riguarda le qualifiche, ma bagnato domenica per la gara.

Oggi il pilota della Mercedes, George Russell chiude al comando le FP2 fermando il suo best crono sull’1:41.935. Seconda posizione per il compagno di scuderia e sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Terzo tempo invece per il campione del mondo in carica, Max Verstappen che precede il compagno di scuderia Perez.

Più indietro le Ferrari che erano finite “sul podio” nella prima sessione archiviata invece con il miglior tempo di Alonso. A chiudere la top-five della seconda frazione è Kevin Magnussen sulla Haas che ha visto girare solo il finlandese visto che Mick Schumacher ha distrutto la vettura alla fine della prima sessione ed è stato impossibilitato a prendere parte alla seconda.

Sainz coglie il sesto tempo, Alonso il settimo poi Bottas su Alfa Romeo l’ottavo. Chiudono la top ten l’Alpine di Ocon e l’altra Alfa Romeo di Guanyu Zhou. Leclerc solo undicesimo.

RIEPILOGO TEMPI FP2

1 George RUSSELL Mercedes1:41.935 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.235 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.851 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.899 5

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.252 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.269 7

7 Fernando ALONSO Alpine+1.598 3

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.798 4

9 Esteban OCON Alpine+1.949 5

10Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.590 3

11 Charles LECLERC Ferrari+2.774 3

12 Nicholas LATIFI Williams+3.027 4

13 Alexander ALBON Williams+3.104 5

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.322 4

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.326 3

16 Lando NORRIS McLaren+3.950 3

17 Daniel RICCIARDO McLaren+4.095 3

18 Lance STROLL Aston Martin+4.841 3

19 Pierre GASLY AlphaTauri+5.174 6

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 1