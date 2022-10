GP Suzuka: niente prove libere 2 per Mick Schumacher

07-10-2022 09:07

Non inizia sotto una buona stella il weekend giapponese a Suzuka per Mick Schumacher.

L’alfiere della Haas infatti sarà costretto a non prendere parte alle Prove Libere 2 del Gran Premio del Giappone 2022 di Formula 1 dopo l’incidente che lo ha visto protagonista in mattinata. A causa della grande quantità di pioggia che si è abbattuta sul tracciato, durante il suo ultimo giro ha perso il controllo della sua VF-22 e si è girato, finendo per andare a sbattere contro il muro delle barriere della pista giapponese.

Una volta che la vettura è rientrata ai box della Haas, il team purtroppo, non ha potuto fare altro che verificare i danni fatti dal contatto con le barriere e il responso è stato impietoso: telaio rotto e, dunque, da sostituire. Per questo motivo il pilota tedesco non potrà prendere parte al secondo turno di libere del Gran Premio del Giappone. Un peccato per lui visto l’allungamento delle prove di altri trenta minuti che avrebbero consentito al tedesco una migliore pratica e allenamento sul bagnato, visto che il meteo per domenica sembra replicare quanto sta avvenendo oggi, ovvero pioggia.