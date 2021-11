Grand Prix di Ginnastica: tutti gli atleti presenti a Milano

17-11-2021 11:46

Mancano pochi giorni al ritorno del Grand Prix di Ginnastica, che avrà luogo sabato 20 novembre alle ore 15.30 all’Allianz Cloud di Milano.

Anche quest’anno la formula prevede una competizione tra Italia e Resto d’Europa su sette attrezzi e un Galà di esibizioni con la regia di Emanuela Maccarani, nel corso del quale sfileranno anche tutti i medagliati del 2021.

I protagonisti della gara

Gli attrezzi per l’artistica femminile saranno le parallele asimmetriche, dove per l’Italia gareggerà Elisa Iorio e la trave, con Martina Maggio: saranno in gara con l’atleta tedesca Kim Bui. Per la ginnastica artistica maschile, Nicolò Mozzato gareggerà alle parallele, Salvatore Maresca agli anelli e Carlo Macchini alla sbarra, sfidando i campioni turchi Ibrahim Colak e Ahmet Onder. alla campionessa rumena Andreea Verdes. Saranno presenti anche tutti i medagliati del 2021 di Giochi Olimpici e Mondiali: Oltre a Maresca, Nicola Bartolini, Marco Lodadio, Vanessa Ferrari, Asia D’Amato, le Farfalle della, Sofia Raffaeli, Davide Donati e Michela Castoldi.

Parteciperanno inoltre al Galà: Lara Mori, Ludovico Edalli, Thomas Grasso, Giorgia, Villa, Alice D’Amato, Desirèe Carofiglio, Veronica Mandriota, Angela Andreoli, Giorgia Leone, Alessia Russo, Alexandra Naclerio, Serenza Ottaviani, Giulia Segatori, Maria Zaffagnini, Eleonora Tagliabue, Davide Nacci, Marcello Patteri, Anna Bullo, Sara Cutini, Francesco Sebastio, Andrea Colnago, Elisa Marras, Nicole Alighieri, Alice Pettinari, Lucrezia Rexhepi, Edoardo Ferraris, Arianna Lucà, Sharon Agazzone, Elisa Machieraldo, Amelia Adducci, Elisa Jandolo Cossu, Marta Peretta, Amalia Solzi, il Progetto Fuori Quota del Gruppo Sportivo Sambighè, oltre ai Liberi Di.

