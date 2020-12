Gravina trattiene Mancini: "Spero resti con noi"

Intervenuto a margine della premiazione del ‘Golden Boy’, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato del futuro del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

In scadenza nel 2022, l’ex allenatore dell’Inter ha già conquistato tutti in meno di due anni sulla panchina azzurra, qualificando la squadra all’Europeo a suon di record e raggiungendo la Final Four della Nations League.

Risultati che rendono quasi automatico il rinnovo, a patto ovviamente che il diretto interessato accetti…: “Sono mesi che corteggio Mancini come se fosse una bellissima ragazza perché è l’artefice di un progetto importante che deve continuare anche per il futuro – ha detto Gravina – Abbiamo un contratto in scadenza nel 2022, è un progetto di medio-lungo termine”.

“Sono consapevole che la nostra non può essere una concorrenza vincente sul piano economico con i club – la conclusione – ma faccio affidamento sul suo amore per la Nazionale, l’azzurro e questi ragazzi. Mi auguro si possa continuare insieme”.

