Green punge: "Irving non è leader, i Lakers con lui non ci battono"

27-06-2022 23:11

Draymond Green, fresco vincitore con i Golden State Warriors del titolo Nba e del quarto anello personale, ha parlato così del possibile acquisto di Irving da parte dei Lakers: “Se a una squadra come i Lakers aggiungi un giocatore del calibro di Kyrie hanno sicuramente una chance di giocarsela per il titolo perché Kyrie è uno che sa segnare in qualsiasi modo”.

Non manca però una frecciata di Green: “LeBron lo metterebbe nelle migliori condizioni per farlo, e anche se Kyrie ha dimostrato di non essere un buon leader, a quello ci penserebbe LeBron. Con loro due in coppia potrebbero sicuramente contendere per il titolo ma non avrebbero ancora abbastanza per batterci“.