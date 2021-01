Grosjean mostra le mani senza fasciature

Romain Grosjean vittima di un tremendo incidente al Gran Premio del Bahrain di Formula 1 da cui è uscito miracolosamente indenne ha condiviso con i suoi fan gli ultimi aggiornamenti sul suo status di salute.

Dopo quarantaquattro giorni dall’incidente su Twitter ha condiviso le foto delle mani (ustionate) finalmente senza bende: “Non sono ancora belle da vedere, quindi per favore non scorrere a destra se non ne avete voglia” scherza l’ex pilota Haas.

OMNISPORT | 12-01-2021 16:07