Guaio Milano, Shavon Shields si fermerà a lungo

18-12-2021 11:19

Non sono buone nuove quelle che giungono a coach Ettore Messina dall’infermeria. Shavon Shields infatti, infortunatosi nel quarto periodo della gara casalinga contro il Real, ha riportato una frattura del radio e, come Dinos Mitoglou, sarà costretto a stare ai box per un periodo piuttosto lungo.

Questo l’aggiornamento rilasciato sul giocatore dall’Olimpia Milano.

“La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel quarto periodo della gara con il Real Madrid Shavon Shields ha riportato una frattura del radio destro con coinvolgimento capsulolegamentoso. Saranno necessarie ulteriori valutazioni specialistiche per determinare prognosi e strategia terapeutica. I tempi di ripresa dell’attività si prospettano comunque lunghi”.

Per Messina e tutta l’Armani Exchange questa non è ovviamente una notizia positiva vista l’importanza dell’ex Trento per gli equilibri offensivi e difensivi dei biancorossi i quali, ora, dovranno provare a non perdere quota sia in campionato che in Eurolega facendo a meno di uno dei propri giocatori chiave.

