Guardalinee colpito da un bicchiere, sospesa Bochum-Gladbach

18-03-2022 23:19

Bochum-Borussia Moenchengladbach, della ventisettesima giornata di Bundesliga, è stata interrotta sul 2-0 per gli ospiti a metà del secondo tempo, per l’esattezza al 68° minuto, perché il guardalinee Christian Gittelmann è stato colpito da un bicchiere lanciato dagli spalti da qualche imbecille frustrato per il risultato della propria squadra del cuore. Dopo quindici minuti di sospensione la partita è stata annullata per motivi di sicurezza. Tra le ipotesi c’è la conferma del 2-0 per il Borussia, mentre il Bochum rischia una o più gare casalinghe a porte chiuse.

OMNISPORT