Guardiola alla Juve, c'è la data da segnare sul calendario

Se ne è parlato davvero tanto, forse anche troppo. Alla fine però Pep Guardiola non è arrivato alla Juventus e il nuovo allenatore dei bianconeri sarà Maurizio Sarri. Questione chiusa quindi? Assolutamente no! A riaccendere tutto ci ha pensato il giornalista lombardo Fabio Ravezzani, conduttore di Qui Studio a Voi Stadio, che con un tweet ha spiegato che l’appuntamento col campionato italiano per il tecnico catalano è solamente rimandato.

La rivelazione della reporter iberica – Sul suo profilo ufficiale di Twitter infatti Ravezzani ha scritto: “Cristina Cubero, del Mundo Deportivo, intervista Guardiola in esclusiva. Interviene a @QSVS_Official e dice che Pep è stato contattato dalla Juve e ha declinato l’offerta, arriverà tra 2 anni. Chi ha detto che la pista Guardiola era falsa, semplicemente ha bucato la notizia”. Come si era detto quindi i contatti fra il club bianconero e l’entourage di Pep Guardiola erano reali e c’è stata davvero la possibilità che venisse subito ad allenare Cristiano Ronaldo e compagni.

Quali scenari adesso? – Come tutti i media stanno riportanto per Sarri la fumata bianca è in arrivo, col tecnico che dovrebbe aere un contratto di due anni (in pratica la juventus andrebbe a rilevare quello che è l’attuale contratto dell’ex allenatore del Napoli con il Chelsea pagando quasi le stesse cifre). E allora cosa accadrà in futuro? Tanto per cominciare bisognerà vedere quali saranno i risultati che Sarri otterrà in bianconero, ma non è da escludere che per puntare ancora più in alto l’estate prossima ci sia un ulteriore cambio di guida tecnica per la Vecchia Signora.

SPORTEVAI | 15-06-2019 11:19