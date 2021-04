Guardiola sul gioiello interista, i tifosi: "Subito il rinnovo”

L’Inter che si avvia a vincere lo scudetto sta attirando le attenzioni dei top club europei. Dopo la notizia del Barcellona che avrebbe posato gli occhi su Romelu Lukaku, la Gazzetta dello Sport racconta del forte interesse di una squadra della Premier League su uno dei gioielli nerazzurri valorizzato negli ultimi due anni da Antonio Conte: Alessandro Bastoni.

Bastoni piace a Guardiola

Il difensore classe ’99, infatti, piace a tante grandi società europee, ma tra queste il Manchester City sarebbe un passo avanti alle altre. Pep Guardiola, infatti, stima Bastoni e nei prossimi mesi potrebbe presentare un’offerta per il difensore mancino, un giocatore molto forte nelle due fasi e per questo adatto al gioco del tecnico catalano.

Il contratto di Bastoni scadrà nel 2023, ma alla notizia dell’interesse del City i tifosi nerazzurri hanno cominciato a chiedere un rinnovo di contratto che leghi in maniera ancora più stretta il giocatore all’Inter.

Gli interisti chiedono il rinnovo

“Bastoni all’istante da rinnovare, subito. Difficile trovare difensori così”, scrive su Facebook Fabrizio. “Appena visto giocare con l’Inter, ho detto subito che questo è un grandissimo difensore da tenere stretto. Ora facciamogli firmare un altro contratto”, aggiunge Sofian.

Francesco, invece, ironizza, invitando Guardiola a guardare altrove, in casa Milan o Juventus: “È scarso Bastoni… Guardiola io prenderei Romagnoli oppure De Ligt”. Enzo, invece, è orgoglioso delle attenzioni del tecnico catalano per l’interista: “Guardiola farebbe giocare Bastoni mezzala come fa con Cancelo, i piedi per farlo ce li ha”. I tifosi delle altre big si intromettono nella discussione, dicendosi increduli. “Guardiola a Bastoni lo metterebbe a portare le borse ai giocatori”, scrive lo juventino Giovanni.

“Secondo me ha più qualità alla Bernardo Silva”, ironizza il romanista Lonzo. E il napoletano Dario conclude: “Rinnovo anti-Pep? Guardiola non sa nemmeno chi sia Bastoni… anche perché non credo guardi le partite dell’Inter”.

SPORTEVAI | 05-04-2021 11:46