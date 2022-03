Guerra in Ucraina, l'appello di Malinovskyi

02-03-2022 13:39

Il centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi, assieme ad altri giocatori ucraini, ha diffuso un video appello, pubblicato sull’account ufficiale di Twitter dello Shakhtar Donetsk, su quanto sta succedendo in Ucraina.

“Lanciamo un appello alla comunità calcistica, a chi è unito dall’amore per questo gioco: ogni tifoso, ogni calciatore, ogni allenatore, ogni dirigente. Ci appelliamo a voi per spiegare al mondo intero, e per mostrare a ogni abitante della terra, che, sotto la copertura di un’operazione speciale, le truppe russe stanno apertamente combattendo una guerra contro l’Ucraina. Stanno bombardando le aree residenziali con i missili e sparando sui civili”.

“A chi ci può ascoltare diciamo di resistere. Fermate la distruzione e lo spargimento di sangue. Alla comunità calcistica chiediamo di opporsi alla propaganda russa, di mostrare a tutti e dire la verità su questa guerra. Ringraziamo tutti per il supporto. Gloria all’Ucraina, gloria agli eroi”.

OMNISPORT