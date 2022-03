Guerra Ucraina, l'UCI esclude tutte le squadre russe e bielorusse

01-03-2022 20:23

Anche l’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale che regola il mondo del ciclismo mondiale, si allinea ai provvedimenti del CIO e decide di revocare la licenza alle competizioni per tutte le squadre russe e bielorusse. In seguito a una riunione straordinaria svoltasi oggi, inoltre, l’UCI ha deciso di vietare alle nazionali di questi paesi le competizioni internazionali, e di cancellare anche gli eventi previsti in Russia e Bielorussia nel corso dell’anno.

Il ritiro delle licenze riguarda, si legge nella nota, le seguenti squadre:

UCI ProTeam Gazprom – RusVelo (RUS)

UCI Continental Team Vozrozhdenie (RUS)

UCI Track Team Marathon – Tula Cycling Team (RUS)

UCI Continental Team CCN Factory Racing (BLR)

UCI Continental Team Minsk Cycling Club (BLR)

UCI Women’s Continental Team Minsk Cycling Club (BLR).

Per quanto riguarda la cancellazione delle manifestazioni russe e bielorusse dal Calendario Internazionale UCI 2022, ecco la lista:

Granfondo Mosca 1: evento su pista di classe 2 (20-21 maggio 2022) Granfondo Mosca: evento UCI

Granfondo World Series (21-22 maggio 2022)

Grand Prix Moscow 2: evento su pista di categoria 2 (22 maggio 2022)

Grand Prix Saint-Petersburg: evento su pista di categoria 2 (26-29 maggio 2022)

Five Rings of Moscow: evento su strada di categoria 2.2 (8-12 giugno 2022).

Ma i provvedimenti non finiscono qui, perchè anche i campionati nazionali vengono ritirati dal calendario internazionale UCI. Sono inoltre vietate tutte le bandiere e gli stemmi russi e bielorussi nelle competizioni UCI, come non verranno presi in considerazione commissari internazionali russi o bielorussi per gli eventi del calendario internazionale UCI fino a nuovo avviso.

