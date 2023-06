Gundogan: "Borussia? Bundesliga non sfidante"

Le parole del centrocampista del City, ora a scadenza

19-06-2023 16:01

Gundogan ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Germania in merito al suo futuro: “Borussia Dortmund? C’è stato un contatto, non con me personalmente ma tra Kehl e il mio agente. Ovviamente ho un forte legame col club e i rumors non mi hanno sorpreso. Ma la probabilità (di un ritorno) non è mai stata molto alta. Tornare in Bundesliga non è per me una grande sfida. In generale non ho preso decisioni”. Per quanto riguarda un eventuale trasferimento al Barcellona, il centrocampista non si è sbilanciato, limitandosi ad affermare: “Barcellona è una bella città”.