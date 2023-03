Haaland nei guai: rischia il ritiro della patente

Il bomber norvegese del Manchester City pizzicato dalla polizia mentre usava il telefonino alla guida della sua Rolls-Royce

29-03-2023 17:11

Il bomber norvegese del Manchester City Erling Braut Haaland nei guai. La stella degli Sky City, infatti, come riportano le cronache inglesi, sarebbe stato pizzicato dalla poli pizzicato dalla polizia mentre usava il telefonino alla guida della sua Rolls-Royce.

I fatti risalgono al giorno dopo la sua incredibile performance nel match di Champions League tra Manchester City e RB Lipsia 7-0 (valevole per il ritorno degli ottavi di finale), in cui l’attaccante aveva esso a segno la bellezza di 5 gol. In Inghilterra, chi viene colto ad utilizzare il cellulare alla guida, rischia una multa di 200 sterline ed una decurtazione di sei punti sulla patente. Nel caso di Haaland, classe 2000 e neo patentato, la pena è decisamente più severa: non tanto per il valore economico della sanzione (che sale a mille euro, per lui decisamente insignificanti), bensì per il rischio di ritiro della patente.