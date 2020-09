Haaland, ossessione Champions: l'inno è la sua sveglia

Cosa si nasconde dietro ai gol di Erling Haaland? C’è sicuramente talento, c’è sicuramente una grande prestanza fisica e anche un innato fiuto del goal. Ma, come accade nel caso di Cristiano Ronaldo, c’è soprattutto una incredibile determinazione dietro.

Determinazione al limite dell’ossessione, come spiegano queste parole di Haaland. Il norvegese ha dichiarato di avere un particolare amore per l’inno della Champions League. “Ogni mattina mi sveglio con l’inno della Champions League, è la mia sveglia. Ed ogni giornata comincia alla grande”.

Ma come se non bastasse, Ralf Rangnick ha dichiarato anche recentemente un altro aneddoto a riguardo, su Haaland. “So che ogni mattina, quando entra in macchina, la prima cosa che ascolta è l’inno della Champions League: questo dimostra la mentalità che ha questo ragazzo”.

