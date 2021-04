Haaland, Raiola alimenta le voci su un possibile addio

Annunci, incontri, smentite, rumors: quello che riguarda il futuro di Erling Haaland rischia di essere uno degli intrighi di mercato più caldi dei prossimi mesi. Il norvegese, attualmente in forza al Borussia Dortmund, ha una clausola rescissoria nel contratto attiva però solo a partire dal 2022, un periodo prima del quale tuttavia l’attaccante scandinavo potrebbe già esser emigrato verso altri lidi.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco riguardo a quest’eventualità nelle ultime ore ci ha pensato Mino Raiola.

Il procuratore di Haaland, infatti, dopo aver incontrato i dirigenti del Barcellona e aver registrato l’interesse per il suo assistito da parte di diversi altri club europei, ai microfoni di Sport 1 ha sottolineato come non condivida le scelte del club circa la gestione del ventunenne nei prossimi mesi.

“È vero ho incontrato i dirigenti del club e mi hanno ribadito che la loro volontà è quella di non vendere Haaland questa estate. Io la rispetto, ma non significa che sia d’accordo. Con loro c’è un ottimo rapporto, sicuramente non siamo in guerra”, parole queste che in ogni caso alimentano chiaramente i dubbi riguardo la permeanza in Germania del nativo di Leeds e spaventano ancora di più i tifosi del Dortmund, da mesi costretti a convivere con le indiscrezioni del possibile addio del loro beniamino.

OMNISPORT | 12-04-2021 19:42