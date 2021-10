Haaland, richista folle al Dortmund: 50 milioni netti all'anno

Recentemente, il dg del Borussia Dortmund Watzke ha parlato così del futuro di Haaland: “E’ una persona molto indipendente. A un certo punto giocherà per uno dei migliori club al mondo, anche se lo sta già facendo qui. Sono consapevole però che il Real Madrid lo intriga. La scelta è tutta di Erling. Con Mino Raiola ho un buon rapporto ma non è corretto credere che pensi soltanto ai soldi, tiene anche a cosa sia meglio per il giocatore. Quindi la chiave è tutta in Haaland. Non provo né ottimismo né pessimismo”.

Forse adesso più pessimismo, vista la pazza richiesta di Haaland. L’attaccante norvegese ha chiesto uno stipnedio di 50 milioni di euro netti all’anno, più le commissioni. Una cifra record che il club tedesco non può permettersi. Dietro ci sarebbe il Psg, che in estate potrebbe liberare Mbappé e fare spazio al bomber 21enne.

OMNISPORT | 01-10-2021 14:43