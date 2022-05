Haaland: "Ultimi mesi difficili"

30-05-2022 19:27

L’attaccante della Norvergia Erling Haaland dal ritiro della sua Nazionale ha fatto il bilancio sulla sua stagione non facile al Borussia Dortmund a causa di una serie di infortuni che l’hanno bloccato.

“Gli ultimi mesi sono stati difficili. Non è stato facile. Allo stesso tempo, ho fatto del mio meglio per il Borussia Dortmund per due anni e mezzo. C’erano piccole cose qua e là a livello fisico, non stavo bene. Normalmente gioco dalle 40 alle 50 partite all’anno, quest’anno non l’ho fatto. Quindi, devo lavorare per arrivare a quel livello”. L’anno prosimo Haaland vestirà i colori del Manchester City.