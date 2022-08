Haas: Giovinazzi torna in F1

22-08-2022 11:29

Non è stata una stagione da incorniciare quella di Antonio Giovinazzi. Il suo esordio professionale in Formula E non è andato come sperava.

Giovinazzi ha concluso poche settimane fa la sua avventura nella quale non è mai riuscito a centrare la zona punti, terminando l’annata con un desolante zero in classifica. Ora però si aprono le porte di una nuova opportunità da cogliere al volo, resa ovviamente possibile dallo stretto legame tra Ferrari – a cui il ragazzo di Martina Franca è ancora legato come terzo pilota – e Haas.

Il pilota italiano infatti, è stato scelto dalla Haas per guidare quest’anno in due sessioni di prove libere 1, nei GP d’Italia e Austin, prendendo alternativamente il posto di Mick Schumacher e Kevin Magnussen nelle due sessioni in cui sarà impeganto.